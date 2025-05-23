Что известно о планах Трампа

Дональд Трамп заявил о намерениях ввести 50% пошлины на импорт товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Трампа, Европейский Союз устанавливает многочисленные торговые барьеры, в частности налог на добавленную стоимость (НДС), штрафы для американских корпораций, нетарифные ограничения, валютные манипуляции и "необоснованные судебные иски", что приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более 250 миллиардов долларов.

Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые 50% пошлины на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Тариф не взимается, если продукт собран или изготовлен в Соединенных Штатах. Спасибо за внимание к этому вопросу!

- написал Трамп.

Как пошлины Трампа повлияют на ЕС

Пошлины Трампа могут замедлить рост экономики ЕС Причиной такого снижения стали угрозы изменений в торговой политике США, в частности рост пошлин и усиление неопределенности относительно их будущей конфигурации. В ноябре прошлого года прогноз был более оптимистичным – 1,5% для ЕС и 1,3% для еврозоны.

Несмотря на это, в 2026 году ожидается возобновление роста до 1,5% для ЕС и 1,4% для еврозоны благодаря высокому потреблению и возобновлению инвестиций. Еврокомиссия также прогнозирует более скорую дезинфляцию, чем ожидалось ранее. После 2,4% в прошлом году инфляция в еврозоне может достигнуть цели уже к середине 2025 года. В 2026 году она составит в среднем 1,7%, а по всему ЕС – 1,9%.