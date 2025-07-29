Призведе до серйозних проблем в економіці: дві країни ЄС виступили проти угоди з Трампом

Дві країни Європи виступили проти торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Мова йде про Франція та Німеччину.

Що кажуть у Німеччини щодо угоди з Трампом?

Наступного дня після укладення угоди між у Берліні панувало розчарування, пише 24 Канал з посиланням на Bild.

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Канцлер Фрідріх Мерц відкрито визнав, що компроміс у тарифній суперечці з адміністрацією президента США Дональда Трампа створить серйозні проблеми для німецької економіки. Зокрема після засідання кабінету міністрів безпеки в понеділок увечері Мерц заявив, що "німецька економіка зазнає значної шкоди від цих тарифів".

Але наслідки не обмежилися Німеччиною та Європою. Згідно зі словами Фрідріха Мерца, також побачити наслідки цієї торговельної політики можна буде в Америці.

Він додав, що це призведе не лише до вищого рівня інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі в цілому. Також Канцлер твердо переконаний, що ці тарифи не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки.

Я не задоволений цим результатом у сенсі "зараз усе гаразд". Але більшого, очевидно, було неможливо досягти,

– сказав Мерц.

Канцлер висловила щиру подяку Європейській комісії за невпинні переговори з урядом США. Він відзначив, що особисто не очікував нічого більшого, ніж такий результат.

Але ще раз повторюю: цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти в даній ситуації,

– підкреслив німецький політик.

Що кажуть у Франції? Як повідомляє FT, прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав підписання угоди "чорним днем". На його думку, таким чином Євросоюз просто "змирився з поразкою".

Зверніть увагу! Ультраправі партії як Німеччини, так й Франції заявили, що ця домовленість викрила слабкість блоку.