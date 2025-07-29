Як ЄС домовлялися про угоду з Трампом?

Хоча офіційно питаннями торгівлі в ЄС займається Європейська комісія, насправді формували національні уряди, які суттєво обмежили можливості переговорників, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Сама фон дер Ляєн майже не протидіяла цьому і швидко відступила від мети досягнення взаємовигідної та збалансованої угоди. Вона описала угоду як "найкраще, що ми могли отримати".

Послам ЄС ще тиждень тому дали зрозуміти, що в них є лише два варіанти:

або прийняти запропоновані Трампом 15% мита; або вдатися до заходів у відповідь.

Але також попередили: щоб ефективно відповісти, блок має бути єдиним і готовим витримати біль,

– пише Bloomberg.

Як зазначив один зі співрозмовників, ЄС слабкий, бо він не є ані об'єднаним, ані стратегічним у світі, де важить сила. Блок зробив підвищення конкурентоспроможності, зміцнення єдиного ринку та завершення торговельних угод центральною частиною своєї відповіді на мита Трампа.

Але для досягнення цих цілей держави-члени мають діяти злагоджено. А це їм, як наголошується у матеріалі, часто не вдається.

Угоди досягаються, але не ратифікуються; сміливі плани обговорюють, але чиновникам не дають ресурсів для їх реалізації; політичні ініціативи втрачаються у нескінченних дебатах,

– йдеться у матеріалі.

Протягом переговорів з США європейські столиці постійно дбали про свої національні інтереси, замість того щоб сформувати міцну загальноєвропейську позицію. Вони шукали рішення, які мінімізували б короткострокові ризики для ключових галузей.

Частково це пояснюється політичною слабкістю у Німеччині та Франції, де і Мерц, і президент Еммануель Макрон стикаються з загрозою з боку правих популістів, які можуть використати будь-яке економічне потрясіння. Частково – тривалими побоюваннями щодо залежності від США у сфері безпеки і занепокоєнням, що Трамп може відповісти на торговий тиск, скоротивши підтримку України у війні з Росією.

Публічно ключові уряди демонстрували жорстку позицію, але за лаштунками шукали способів умиротворити США протягом усього переговорного процесу,

– повідомили у Bloomberg.

Зокрема цього разу чиновники комісії стикнулися зі шквалом запитів від держав-членів про виключення окремих товарів зі списків для удару у відповідь. І здебільшого через національні інтереси, а не заради єдності позиції. І якби комісія погодилася на всі ці прохання, списки втратили б зміст.

Зверніть увагу! ЄС також зазнав потужного лобіювання з боку компаній, які прагнули досягти угоди до дедлайну цього місяця.