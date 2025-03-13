Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, – Зеленський
- Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, вважаючи Анкару стратегічним партнером.
- Ратифікація угоди очікується під час майбутнього візиту Президента Ердогана.
Україна вже готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Так президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає Анкару як одного зі своїх стратегічних партнерів.
Україна та Туреччина можуть укласти угоду
Крім того, Україна вважає Туреччину одним з партнерів щодо гарантій безпеки, передає 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.
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Так український президент повідомив про "змістовну зустріч" із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом домовленостей із Президентом Ердоганом в Анкарі. Зеленський зазначив, що важливо, аби бізнес Туреччини вже представлений в Україні. Зокрема він додав, що Київ цінує їхню допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів".
Сьогодні ми обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України,
– заявив український лідер.
Він наголосив, що Київ розглядає Анкару як одного стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки.
Важливо! До того ж Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана.