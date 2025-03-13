Ймовірно, Анкара навіть зможе взяти участь у ймовірній миротворчій місії в Україні. Тема гарантій безпеки особливо набуває актуальності через тиск з боку Вашингтона щодо укладення угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як Туреччина може допомогти з гарантіями безпеки

У Європі стурбовані позицією президента США Дональда Трампа, який може змінити зовнішню політику, послабивши ізоляцію Москви та посиливши тиск на Київ. Через потенційну загрозу відповідних дій Вашингтона там намагаються знайти альтернативні варіанти задля дотримання стабільності у регіоні.

Таке прагнення європейських країн відкриває шляхи для Анкари, яка завдяки цьому може посили співпрацю ЄС, попри попередні тривалі розбіжності стосовно верховенства права, морських суперечок з Грецією та Кіпром, а також замороженого процесу вступу Туреччини до Європейського Союзу.

Колишній турецький дипломат, директор Центру економічних і зовнішньополітичних досліджень (EDAM) Сінан Ульген вважає, що деякі європейські країни, які раніше могли дозволити собі ігнорувати Туреччину, тепер розуміють, що це більше неможливо. Зазначають, що Анкара стає все більш значущим гравцем.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Туреччині заявив, що запропонував країні "взяти на себе якомога більшу відповідальність" за забезпечення миру в Україні та стабільності в регіоні. На думку європейських високопосадовців, Анкара має "важливе бачення" шляхів досягнення миру.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган підтримує зв'язки як з Росією, так і з Україною, що може зробити його ключовою фігурою у перемовинах стосовно майбутньої безпеки регіону, вважають дипломати. Туреччина, як член НАТО, має другу за чисельністю армію в Альянсі та розвиває власний ВПК.

Журналісти зазначають, що військово-промисловий комплекс Туреччини охоплює виробництво літаків, танків і безпілотників, частину з яких постачає Україні. Ба більше, впродовж 2024 року експорт оборонної продукції країни, згідно з оприлюдненою інформацією, сягнув 7,1 мільярда доларів.

Чи може Анкара співпрацювати з Європою

Після того, як Дональд Трамп повернувся у президентське крісло, країни Європи розпочали дискусії щодо створення "коаліції" тих, хто хоче допомоги Україні. Зокрема, Франція на тлі потенційної загрози запропонувала розширити свою ядерну парасольку на союзників. Через це Анкара закликає Європу до співпраці.

Замість того щоб залучати Туреччину до проєктів за принципом "а-ля карт", Європі варто розглядати стратегічне партнерство на комплексній основі. Наприклад, Туреччину можна включити до програми Європейського фонду миру,

– повідомив один із турецьких чиновників у коментарі агентству.

За даними Reuters, представник турецького оборонного відомства наголосив, що його країна та Європа мають спільні інтереси, які стосуються як боротьби з тероризмом, так і регулювання міграційних потоків. Анкара готова відігравати активну роль у формуванні нових рамок безпеки.

Водночас питання відносин Туреччини з Росією, попри можливу співпрацю з Європою, залишається предметом дискусій, оскільки Анкара не запроваджувала санкцій проти Москви та підтримує тісні економічні зв’язки в енергетиці, туризмі, а також торгівлі. Туреччині вочевидь доведеться визначитися з позицією щодо Росії.

Видання зазначає, що Туреччина офіційно підтримує цілісність України та надає їй допомогу, зокрема ще у перші дні вторгнення приймала мирні переговори та демонструвала готовність стати майданчиком для перемовин. Також Анкара сприяла відновленню угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Зазначається, що за даними джерел у Міноборони Туреччини, країна може навіть розглянути участь у миротворчій місії в Україні у разі досягнення угоди. Начальник Генштабу ЗС Туреччини Метін Гурак навіть взяв участь у зустрічі командувачів європейських армій, яку зібрав Еммануель Макрон у Франції.

На думку дипломатів, Туреччина зацікавлена у залученні до процесу гарантування безпеки України, оскільки інтереси Ердогана зараз співпадають з європейськими, особливо з огляду на зміну динаміки російської присутності в Сирії. Аналітики вважають, що цьому сприяють сучасні геополітичні умови.