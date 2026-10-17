Мадяр погодився на транзит українського зерна через Угорщину, але є умова

Президент України Володимир Зеленський звернувся до сусідніх країн – Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини – з проханням дозволити транзит українського зерна через їхні території у зв'язку з блокадою Чорного моря. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 17 жовтня погодився на це.

Політик запевнив, що транзиту кукурудзи до Західної Європи не чинитимуть жодних перешкод, але за умови, що українське зерно лише проходитиме транзитом через Угорщину до інших пунктів призначення. Про це повідомляє Reuters.

Деталі домовленостей

Україна є одним із провідних світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. Близько 90% експорту цих культур здійснювалося через Чорне море, проте російські атаки фактично зупинили аграрний експорт із чорноморських портів України.

За словами Мадяра, організація транзиту зерна може відбуватися за моделлю, запропонованою невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Під час нашої особистої зустрічі він (Зеленський – 24 Канал) зазначив, що їм дуже допомогла б можливість транспортувати кукурудзу до Західної Європи в опломбованих потягах. Я відповів, що доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод не буде,

– повідомив Мадяр.

Потреба в українському зерні в Європі наразі загострилася через кліматичні умови. За прогнозами Європейської комісії, цьогорічний врожай кукурудзи в Європейському Союзі становитиме лише 50,1 мільйона метричних тонн. Це найнижчий показник за останні два десятиліття, який на 20% поступається середнім значенням попередніх трьох років. Від рекордної спеки та посухи особливо сильно постраждали фермери у Франції та самій Угорщині.

Тим часом в Україні триває осіння посівна кампанія озимих культур. Станом на середину жовтня аграрії вже засіяли понад 3,3 мільйона гектарів, що становить понад 65% від запланованих площ.

Нагадаємо, що перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Петера Мадяра відбулася 16 жовтня у Брюсселі на полях саміту ЄС. Тоді політики обговорили формування нового фундаменту для двосторонніх відносин.

Раніше угорський прем'єр позитивно відреагував на ухвалення в Україні закону про освіту нацменшин, що дозволило розблокувати переговори щодо вступу нашої держави до Євросоюзу.