Политик заверил, что транзиту кукурузы в Западную Европу не будут создавать никаких препятствий, но при условии, что украинское зерно будет лишь проходить транзитом через Венгрию в другие пункты назначения. Об этом сообщает Reuters.

Детали договоренностей

Украина является одним из ведущих мировых производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Около 90% экспорта этих культур осуществлялось через Черное море, однако российские атаки фактически остановили аграрный экспорт из черноморских портов Украины.

По словам Мадяра, организация транзита зерна может происходить по модели, предложенной вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Во время нашей личной встречи он (Зеленский – 24 Канал) отметил, что им очень помогло бы транспортировать кукурузу в Западную Европу в опломбированных поездах. Я ответил, что пока речь идет исключительно о транзите через страну, никаких препятствий не будет,

– сообщил Мадьяр.

Потребность в украинском зерне в Европе в настоящее время обострилась из-за климатических условий. По прогнозам Европейской комиссии, урожай кукурузы в Европейском Союзе в этом году составит всего 50,1 миллиона метрических тонн. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия, который на 20% уступает средним значениям предыдущих трех лет. От рекордной жары и засухи особенно сильно пострадали фермеры во Франции и в самой Венгрии.

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Между тем в Украине продолжается осенняя посевная кампания озимых культур. По состоянию на середину октября аграрии уже засеяли более 3,3 миллиона гектаров, что составляет более 65% от запланированных площадей.

Напомним, что первая личная встреча Владимира Зеленского и Петера Мадяра состоялась 16 октября в Брюсселе в рамках саммита ЕС. Тогда политики обсудили формирование нового фундамента для двусторонних отношений.

Ранее венгерский премьер положительно отреагировал на принятие в Украине " Закона об образовании национальных меньшинств ", что позволило разблокировать переговоры о вступлении нашей страны в Евросоюз.