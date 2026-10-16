Это первый разговор политиков. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

Что известно о встрече?

Владимир Зеленский впервые встретился с Петером Мадяром с момента прихода политика к власти. Переговоры проходили тет-а-тет, без делегаций.

Среди тем разговоры называли вступление Украины в Евросоюз и закрытие 4 и 5 переговорных кластеров до конца этого года.

Венгерский лидер написал, что стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров и работать над вопросами национальных меньшинств в обеих странах.

Мы согласились, что обе страны заинтересованы в том, чтобы построить политические и экономические отношения на новой основе,

– заявил Мадяр.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев и Будапешт наладили отношения. По его словам, политических препятствий для разблокирования еще двух переговорных разделов пока нет. Он отметил, что Украина надеется открыть еще 2 кластера до конца 2026 года.