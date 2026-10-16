Все предпосылки для такого результата имеются. Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

Что сказал Сибига?

Дипломат отметил, что Украина и Венгрия наладили политические отношения. По его словам, политических препятствий для разблокирования еще двух переговорных разделов пока нет.

Моя личная мечта – чтобы вопрос европейской интеграции перешел из парадигмы внешней политики в парадигму внутренней. Мы в этом нуждаемся, это наш выбор, и мы платим за него самую высокую цену,

– подчеркнул Сибига.

Он отметил, что очень важно активно продвигаться по этому пути и справедливо оценивать выполненное Украиной "домашнее задание". На данный момент Евросоюз открыл для Киева 4 из 6 переговорных разделов.

Глава МИД сказал, что Украина рассчитывает открыть еще два кластера уже до конца этого года. По его мнению, ирландское председательство в ЕС также нацелено на их разблокирование.

Мы уже сейчас начали переговоры с литовским председательством, которое продлится в 2027 году, о следующих шагах на пути нашей евроинтеграции,

– заявил Сибига.

Министр добавил, что, несмотря на войну, Украина проводит реформы и готова принимать необходимое законодательство. Он считает, что голосования в парламенте будут рекордными по объемам и помогут принять необходимые законы, связанные с евроинтеграцией страны.

Напомним, что во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза в Люксембурге официально открыл для Украины кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн подчеркнул необходимость соблюдения высоких темпов дальнейших реформ для сохранения положительной динамики евроинтеграционного процесса.