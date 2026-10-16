Всі передумови для такого результату є. Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформу".

Що сказав Сибіга?

Дипломат зазначив, що Україна та Угорщина налагодили політичні відносини. За його словами, політичних перешкод для розблокування ще двох переговорних розділів наразі немає.

Моя особиста мрія – щоб питання європейської інтеграції перемістилося з парадигми зовнішньої політики в парадигму внутрішньої. Ми цього потребуємо, це наш вибір, і ми за нього платимо найвищу ціну,

– підкреслив Сибіга.

Він зауважив, що дуже важливим є активне просування на цьому шляху та справедливі оцінки виконаного Україною "домашнього завдання". Наразі Євросоюз відкрив для Києва 4 з 6 перемовних розділів.

Глава МЗС сказав, що Україна розраховує відкрити ще два кластери вже до кінця цього року. На його думку, ірландське головування в ЄС теж націлене розблокувати їх.

Ми вже зараз почали переговори з литовським головуванням, яке триватиме у 2027 році, про наступні кроки на шляху нашої євроінтеграції,

– заявив Сибіга.

Міністр додав, що попри війну, Україна проводить реформи й готова ухвалювати необхідне законодавство. Він вважає, що голосування в парламенті будуть рекордними за обсягами й допоможуть ухвалити необхідні закони, пов'язані з євроінтеграцією країни.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня, Рада Європейського Союзу в Люксембурзі офіційно відкрила для України кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн підкреслив необхідність дотримуватись високого темпу подальших реформ для збереження позитивної динаміки євроінтеграційного треку.