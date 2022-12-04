Угорщина "відстояла" право платити за російську нафту більше за 60 доларів

Угорщина не платитиме мінімальну ціну за російську нафту

Таке рішення було прийнято після переговорів з Європейським Союзом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

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