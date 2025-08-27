Крім Угорщини та Словаччини, купувати російською нафту (після початку Росією повномасштабного вторгнення проти України) могли також Болгарія, Австрія та Чехія. Однак ці країни змогли диверсифікувати поставки нафти.

Чому Угорщина та Словаччина все ще залежні від російської нафти?

Однак Угорщина та Словаччина не відмовилися від російської нафти, розповів Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко для 24 Каналу.

Згідно з його слів, Будапешт та Братислава й не хотіли відмовлятися від нафти з Росії. Річ у тім, що у російських поставках нафти прихована корупційна складова.

Вона пов'язана з найближчими особами до урядів цих країн. Тому саме вони мають особисту зацікавленість отримувати російську нафту.

Омельченко нагадав, що також саме ці країни:

блокують санкції проти Росії; виступають проти постачання зброї Україні; підтримують її вступ до ЄС.

Зауважте! Експерт зазначив, що схожа схема колись була в Україні з "РосУкрЕнерго". Вона займалася перепродажем природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи.

У які країни наразі Москва постачає нафту? Нафтопровід "Дружба" є ключовим маршрутом для постачання російської нафти. Зокрема її отримують Угорщина. Найбільшим покупцем російської нафти у період з 2023 по 2024 року вважається Словаччина (країна отримувала 5-6 мільйонів тонн нафти).

Скільки Росія заробляє на нафті?