Угорщина та Словаччина планують протистояти плану Європейської комісії щодо припинення закупівлі газу, нафти та ядерного палива у Росії. Будапешт та Братислава планують висловити свою позицію на зустрічі міністрів енергетики ЄС.

Угорщина та Словаччина виступають проти плану ЄС щодо заборони на російський імпорт

Вона відбудеться 16 червня у Люксембурзі, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

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У понеділок у Люксембурзі відбудеться велика битва: до порядку денного Ради міністрів енергетики виноситься пропозиція фон дер Ляєн і Зеленського, яка має на меті змусити нас більше не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо в Росії,

– написав Сійярто.

На його думку, Брюссель хоче підтримати Україну так, щоб "витрати угорських сімей на комунальні послуги зросли вдвічі чи навіть утричі". Однак, як заявив політик, вони не дозволять, аби "фінансування затягування війни в Україні перекладали на плечі угорських родин".

Сьогодні я провів телефонну розмову зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, і ми погодилися: ми не можемо прийняти таке грубе порушення нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики — це питання суверенітету, і ніхто ззовні не має права втручатися,

– повідомив Петер Сійярто.

Він проінформував, що країни не збираються заради Брюсселя чи Києва відмовлятися від наявних джерел енергії на користь дорожчих і менш надійних.

Зауважте! Згідно зі слів представника Угорщини, у понеділок у Люксембурзі є мета захищати угорські родини від того, щоб "через шантаж президента Зеленського їм довелося платити за комунальні послуги вдвічі чи втричі більше, ніж раніше".