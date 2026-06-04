Угорщина могла не зняти вето з європейських грошей за зброю – до чого тут Україна

Декілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про нібито розблокування Угорщиною коштів для виплати європейським країнам компенсацій за передану Україні зброю. Однак наразі в Єврокомісії цього підтвердити не можуть.

Чи справді Угорщина зняла вето

Йдеться про 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. Про це 4 червня для "ЄвроПравди" розповіла речниця Анітта Гіппер.

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Нагадаємо, європейські країни хочуть отримати часткове відшкодування вартості зброї, яку вони надавали Україні із власних запасів. Однак на заваді такій ініціативі став тодішній угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Після приходу до влади партії "Тиса" ситуація нібито змінилася. Однак наразі зняття такого вето офіційно в ЄС не підтверджують.

На цей момент не можу це підтвердити (розблокування Угорщиною коштів для компенсацій – 24 Канал), оскільки ми ведемо багато дискусій щодо Європейського фонду миру, і вони наразі тривають. Точне використання заблокованих коштів все ще обговорюється з державами-членами,

– наголосила речниця Єврокомісії.

Також вона додала, що європейські країни продовжують надавати військову допомогу Україні, а віцепрезидентка Кая Каллас перебуває з ними в постійному контакті, аби заохочувати нарощувати постачання боєприпасів тощо.

Нагадаємо, після чергової російської масованої атаки 2 червня очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав використати Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та закупівлі додаткових американських систем Patriot.

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