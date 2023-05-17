Угорщина назвала умову для розблокування нового траншу допомоги Україні від ЄС

Представник Угорщини назвав умову за якої країна розблокує допомогу ЄС для України. Також вони попередили, що перешкоджатимуть санкціям проти Росії.

Чого хоче Угорщина

Угорщина блокуватиме військові транзити в Україну, поки та не зніме санкції з ОТР Bank. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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За його словами, країна максимально перешкоджатиме санкціям проти Росії та блокуватиме транші з допомогою, поки її умова не буде виконана.

Що сталося з ОТР Bank

Ще 4 травня НАЗК внесло угорський банк до списку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийняли через погляди керівництв банку, яке продовжувало працювати з Росією та визнало легітимність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо! OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російської філії склав 37,6 мільярда форинтів.

Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками,

– пояснили в НАЗК.

Таким чином банк потрапив до санкційного списку України, що дуже не сподобалося владі Угорщини.