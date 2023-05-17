Угорщина назвала умову для розблокування нового траншу допомоги Україні від ЄС
Джерело:Reuters
Представник Угорщини назвав умову за якої країна розблокує допомогу ЄС для України. Також вони попередили, що перешкоджатимуть санкціям проти Росії.
Чого хоче Угорщина
Угорщина блокуватиме військові транзити в Україну, поки та не зніме санкції з ОТР Bank. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
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За його словами, країна максимально перешкоджатиме санкціям проти Росії та блокуватиме транші з допомогою, поки її умова не буде виконана.
Що сталося з ОТР Bank
Ще 4 травня НАЗК внесло угорський банк до списку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийняли через погляди керівництв банку, яке продовжувало працювати з Росією та визнало легітимність так званих "ЛНР" та "ДНР".
Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками,
– пояснили в НАЗК.
Таким чином банк потрапив до санкційного списку України, що дуже не сподобалося владі Угорщини.