Чего хочет Венгрия

Венгрия будет блокировать военные транзиты в Украину, пока и нет снимет санкции с ОТР Bank. Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, страна будет максимально препятствовать санкциям против России и блокировать транши с помощью, пока ее условие не будет выполнено.

Что произошло с ОТР Bank

Еще 4 мая НПК внесло венгерский банк в список международных спонсоров войны. Такое решение приняли из-за взглядов руководства банка, которое продолжало работать с Россией и признало легитимность так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним! OTP входит в число 50 крупнейших банков России. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского филиала составила 37,6 млрд форинтов.

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Так, отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам,

– объяснили в НАПК.

Таким образом, банк попал в санкционный список Украины, что очень не понравилось властям Венгрии.