Економічна криза в Угорщині: чи зможе уряд її подалати у 2025 році

Угорщина вже 2 роки перебуває в стані кризи. В країні наявні криза з промисловістю та сільським господарством, а курс валют продовжує падати.

Слабкий курс та високі ставки

Курс національної валюти форинт до євро опустився до найнижчого рівня з грудня 2022 року. Крім того, слабкість валюти вже зірвала плани ЦБ щодо подальшого зниження процентних ставок. Наразі вони становлять 6,5% і є найвищими в ЄС, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Чому економіка Угорщини падає

Економіка країна несподівано увійшла в рецесію у ІІІ кварталі 2024 року, оскільки внутрішнє споживання не змогло компенсувати значний спад у промисловому виробництві.

ВВП знизився на 0,7% у період з липня по вересеньпроти попереднього кварталу.

Середній прогноз економістів в опитуванні Bloomberg передбачав зростання на 0,1%.

Це падіння слідує за скороченням у другому кварталі та ознаменувало першу рецесію з початку 2023 року. Слабка робота промисловості та сільського господарства зменшила економічний показник на 2 процентні пункти в третьому кварталі, тоді як сектор послуг обмежив масштаб спаду, зазначило статистичне агентство в Будапешті,

– пише Bloomberg.

Чи зможе економіка відновитись у 2025 році

Економіст ING Bank Hungary Петер Віровац вважає, що для досягнення мети зростання у 2025 році уряду доведеться впроваджувати новий пакет стимулів. Але це поставить під сумнів цільовий рівень бюджетного дефіциту.

Міністр економіки Мартон Надь попередив, що ВВП, ймовірно, не досягне прогнозів. Також міністр звинуватив економічні проблеми у стагнації Німеччини, найбільшого експортного ринку Угорщини.

Зауважте! Станом на зараз уряд розробляє програми стимулювання, намагаючись перезапустити економіку. Угорщина має це зробити до виборів у 2026 році. Мартон Надь сказав, що суттєвого стрибка економічних показників можна очікувати лише в ІІІ кварталі 2025 року.

Вплив Євросоюзу на економіку Угорщини

З моменту вступу Угорщини до ЄС й до 2022 року країна отримала від Євросоюзу близько 84 мільярдів євро допомоги. Водночас до бюджету Євросоюзу, як країна-учасниця, внесла лише 20,5 мільярдів євро.

Тобто чистий баланс вливань в економіку Угорщини складає близько 63 мільярдів євро за 19 років без урахування інвестицій, доступу до найбільшого у світі ринку тощо.