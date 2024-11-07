Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

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Чи зможе Україна підписати угоду з Угорщиною

За словами президента України, двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка,

– пояснив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. За його словами, якщо дві держави поважають одна одну, то не має бути жодних питань.

Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорському сторони є запитання, то я вважаю, що це не правильно. Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода – це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних,

– наголосив Зеленський.

До слова, під час пресконференції президент також розповів, що Віктор Орбан переконує, що нібито все більше країн починає прагнути якомога швидшого настання миру в Україні через затягнення війни. Однак сам Володимир Зеленський вважає це нелогічним.