Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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Сможет ли Украина подписать соглашение с Венгрией

По словам президента Украины, двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, а то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодня нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка,

– объяснил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина поддерживает то, что Венгрия находится в ЕС и НАТО. По его словам, если два государства уважают друг друга, то не должно быть никаких вопросов.

Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом украинском вопросе у венгерской стороны есть вопросы, то я считаю, что это неправильно. Например: по поводу ЕС есть вопросы, подождите, по поводу НАТО подождите, потому что это красные линии по поводу российской реакции. Так не может быть. Двустороннее соглашение – это об уважении. И о том, видишь ли ты меня на равных,

– отметил Зеленский.

К слову, во время пресс-конференции президент также рассказал, что Виктор Орбан убеждает, что якобы все больше стран начинает стремиться к скорейшему наступлению мира в Украине из-за затяжной войны. Однако сам Владимир Зеленский считает это нелогичным.