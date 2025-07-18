Ухилення від податків на 1,7 мільярда гривень: судитимуть керівника великого комбінату

В Україні судитимуть керівника одного з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до групи компаній олігарха-втікача. Очільника комбінату звинувачують в ухилені від сплати податків на 1,7 мільярда гривень.

Що відомо про злочин та покарання?

Ці гроші бюджет недоотримав упродовж 2015–2017 років, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

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За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування. Він вносив неправдиві відомості в документи підприємства, зокрема занижував ціну залізорудної продукції при експорті нерезидентам, що знаходяться в країнах Європи та Близького сходу.

Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено. Зокрема Офісом Генпрокурора обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду.

Зауважте! Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику гірничо-збагачувального комбінату за частиною 3 статтею 212, частиною 2 статтею 28, частиною 1 статтею 366 КУК (ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).