НБУ вимагає від банків боротися з українцями, що ухиляються від сплати податків

Національний банк України налаштований запобігати участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу. Йдеться про застосування механізмів "дроблення бізнесу" із залученням ФОПів.

У НБУ висунули вимогу до банків

Таку заяву зробив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, пише 24 Канал з посиланням на допис Нацбанку у Facebook.

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Національний банк перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з "дробленням бізнесу" із застосуванням ФОП,

– сказав Олійник.

Згідно з його слів, очевидно, що НБУ цього не толерує. Зокрема Нацбанк й надалі буде активно продовжувати заходи, які запобігатимуть використанню банків у подібних схемах.

Зокрема Дмитро Олійник нагадав про надані банкам у листопаді минулого року рекомендації щодо виявлення механізмів "дроблення бізнесу", які можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП:

про спільні адреси місцеперебування або ведення бізнесу;

характер транзакцій між групою фізичних осіб-підприємців та компанією тощо.

Крім того, рекомендації передбачають обов’язок банків (у разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів) повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу. Також банк має прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.

Ми побачили результат, адже банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу,

– зазначив заступник очільника НБУ.

Зокрема у разі виявлення порушень банками (під час обслуговування ФОП) до них застосовуються заходи впливу. Водночас інформація відповідно до вимог законодавства передається до правоохоронних органів.

Важливо! Олійник закликав представників бізнесу повідомляти НБУ про відомі їм факти участі банків або небанківських фінансових установ у схемах тіньового бізнесу.