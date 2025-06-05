Суть перевірок

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Перевірки стосувались, зокрема, дотримання норм трудового законодавства та правил розрахунків.

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Серед найпоширеніших порушень:

відсутність фіскального чека під час продажу;

недотримання порядку обліку товарних запасів у місці реалізації;

використання праці без офіційного оформлення;

продаж підакцизних товарів без маркування або належного кодування.

Прозорість перевірок

Цього року податкова запровадила відеофіксацію перевірок за допомогою нагрудних відеореєстраторів. За словами Кравченка, це забезпечує прозорість перевірок і захист як інспекторів, так і представників бізнесу.

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До слова, з початку 2025 року податкові органи провели понад 6,5 тисяч перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. Як наслідок, було нарахувано штрафні санкції на 116,2 мільйона гривень, що на 87,7% більше, ніж торік.