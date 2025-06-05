Суть проверок

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает 24 Канал. Проверки касались, в частности, соблюдения норм трудового законодательства и правил расчетов.

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Среди самых распространенных нарушений:

отсутствие фискального чека при продаже;

несоблюдение порядка учета товарных запасов в месте реализации;

использование труда без официального оформления;

продажа подакцизных товаров без маркировки или надлежащего кодирования.

Прозрачность проверок

В этом году налоговая ввела видеофиксацию проверок видеофиксацию проверок с помощью нагрудных видеорегистраторов. По словам Кравченко, это обеспечивает прозрачность проверок и защиту как инспекторов, так и представителей бизнеса.

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К слову, с начала 2025 года налоговые органы провели более 6,5 тысяч проверок в сфере торговли табачными изделиями. Как следствие, были начислены штрафные санкции на 116,2 миллиона гривен, что на 87,7% больше, чем в прошлом году.