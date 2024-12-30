Борьба с коррупцией среди налоговиков

Мероприятия призваны повысить прозрачность работы фискальных органов и минимизировать риски коррупционных действий. Об этом заявил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

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"Это сделает невозможным злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "решать" со стороны недобросовестных плательщиков", – заявил Гетманцев.

По его словам, это эффективная антикоррупционная мера, которая сделает невозможным любые споры относительно качества проведения проверок.

Глава финансового комитета Рады также уточнил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.

Цель нововведений

Заметьте. Это позволит значительно повысить оперативность и точность подготовки документов во время проверок.

Нововведения имеют целью устранить возможности для коррупции как на стороне проверяющих, так и налогоплательщиков.