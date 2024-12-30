Боротьба з корупцією серед податківців

Заходи покликані підвищити прозорість роботи фіскальних органів і мінімізувати ризики корупційних дій. Про це заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев, інформує 24 Канал.

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"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби "вирішувати" з боку недобросовісних платників", – заявив Гетьманцев.

За його словами, це ефективний антикорупційний захід, який унеможливить будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок.

Голова фінансового комітету Ради також уточнив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

Мета нововведень

Зауважте. Це дозволить значно підвищити оперативність і точність підготовки документів під час перевірок.

Нововведення мають на меті усунути можливості для корупції як на стороні перевіряючих, так і платників податків.