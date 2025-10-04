Вночі 4 жовтня Україна завдала удару по підприємству "Кіришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області, відомого як КІНЕФ. Річ у тім, що цей завод постачає ресурси не лише на внутрішній ринок, але й є одним із ключових експортерів Росії та другим за потужністю.

Яка потужність в НПЗ "Кіришинефтеоргсинтез", який атакувала Україна?

Нафтопереробний завод належить компанії "Сургутнефтегаз" і є одним з найбільших у Росії, а його потужність переробки становить понад 20 мільйонів тонн, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що вночі 4 жовтня зайнялася пожежа в промисловій зоні, але не уточнив, що саме було атаковано.

За останні два місяці Україна атакувала щонайменше 15 нафтопереробних заводів у європейській частині Росії.

Деякі атаки дронів були успішними, і, за оцінками JPMorgan Chase Co., обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах впали нижче 5 мільйонів барелів на день.

Таким чином було скорочено переробку близько 500 тисяч барелів на день.

Нагадуємо! КІНЕФ востаннє зазнав нападу 14 вересня, в результаті чого зупинилася установка первинної переробки потужністю близько 150 тисяч барелів на день. Очікувалося, що ремонтні роботи на заводі триватимуть близько місяця.

Як повідомляє The Moscow Times, через атаки України наприкінці вересня у простої опинилися 38% потужностей первинної переробки нафти, а це близько 338 тисяч тонн на добу.

Крім того, у серпні виробничі можливості з випуску бензину та дизеля в Росії знизилися на 6%, а у вересні – ще на 18%.

