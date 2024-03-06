Транзиту не буде: чому Україна більше не хоче постачати російський газ до ЄС

Росія припинила більшість своїх трубопровідних поставок до Європи після вторгнення в Україну. Однак, деякі потоки продовжують надходити через Україну та покривати більшу частину попиту в таких країнах як: Австрія, Угорщина та Словаччина.

Україна не хоче постачати російський газ до ЄС

У Міністерстві енергетики вважають, що Україна має право повністю відмовитися від транзиту російського газу через свою територію до країн Європейського Союзу.

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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він також розповів про готовність зупинити транзит російського газу до ЄС.

Герман Галущенко Міністр енергетики Україна Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання надійності постачань, це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації.

При цьому, до війни російський гігант "Газпром" експортував близько 177 мільярдів кубометрів газу на рік кількома трубопроводами на ключові ринки Європи та Туреччини. Тоді втрата українського транзитного маршруту мала б незначний вплив.

ЄС та Україна не хочуть переглядати чинний до 31 грудня 2024 року газовий договір із Росією.

А оскільки нині більшість інших маршрутів перекриті, то поставки через Україну становили майже 30% регіонального експорту "Газпрому" та приблизно половину всіх потоків до європейських країн.

Як ЄС обійтися без російського газу

Замість того, аби купувати російський газ, Галущенко запропонував європейським державам зберігати паливо в українських газових сховищах.

Я думаю, це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу,

– додав міністр.

За словами чиновника, Україна може зберігати 15 мільярдів кубометрів газу. В той час, як транзит газу з Росії через Україну 2023 року становив 14 мільярдів кубічних метрів.

Як доходи Росії від продажу нафти й газу зросли на 80%

ЄС заборонив більшу частину морського імпорту нафти й нафтопродуктів із Росії, а країни "Великої сімки" заборонили купувати "чорне золото" в Росії, якщо його вартість перевищує 60 доларів за барель.

Однак попри санкції Заходу, доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому 2024 року склали – 945,6 мільярда рублів, тобто близько 10,4 мільярда доларів.

Москва зменшила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і працюючи з не західними покупцями, посередниками та постачальниками послуг

При цьому, нафтовий і газовий сектори Росії є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат.