Транзита не будет: почему Украина больше не хочет поставлять российский газ в ЕС

Россия прекратила большинство своих трубопроводных поставок в Европу после вторжения в Украину. Однако, некоторые потоки продолжают поступать через Украину и покрывать большую часть спроса в таких странах как: Австрия, Венгрия и Словакия.

Украина не хочет поставлять российский газ в ЕС

В Министерстве энергетики считают, что Украина имеет право полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию в страны Европейского Союза.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также рассказал о готовности остановить транзит российского газа в ЕС.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации.

При этом, до войны российский гигант "Газпром" экспортировал около 177 миллиардов кубометров газа в год по нескольким трубопроводам на ключевые рынки Европы и Турции. Тогда потеря украинского транзитного маршрута имела бы незначительное влияние.

ЕС и Украина не хотят пересматривать действующий до 31 декабря 2024 года газовый договор с Россией.

А поскольку сейчас большинство других маршрутов перекрыты, то поставки через Украину составляли почти 30% регионального экспорта "Газпрома" и примерно половину всех потоков в европейские страны.

Как ЕС обойтись без российского газа

Вместо того чтобы покупать российский газ, Галущенко предложил европейским государствам хранить топливо в украинских газовых хранилищах.

Я думаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа,

– добавил министр.

По словам чиновника, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа. В то время как транзит газа из России через Украину в 2023 году составил 14 миллиардов кубических метров.

Как доходы России от продажи нефти и газа выросли на 80%

ЕС запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" запретили покупать "черное золото" в России, если его стоимость превышает 60 долларов за баррель.

Однако несмотря на санкции Запада, доходы России от продажи нефти и газа в феврале 2024 года составили – 945,6 миллиарда рублей, то есть около 10,4 миллиарда долларов.

Москва уменьшила влияние ценового ограничения, используя огромный теневой флот танкеров и работая с не западными покупателями, посредниками и поставщиками услуг

При этом, нефтяной и газовый секторы России являются ключевым источником поступлений в государственную казну, которая находится под давлением растущих военных расходов.