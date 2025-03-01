Велика Британія виділить 3,2 мільярда доларів на обороноздатність України: підписано угоду

Україна та Британія 1 березня підписали угоду про позику 3,2 мільярда доларів на обороноздатність нашої держави. У церемонії підписання, яка пройшла в онлайн-форматі, брав участь президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Кір Стармер.

Документ підписували міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінфін.

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Виділені кошти є частиною механізму ERA країн G7

У міністерстві фінансів України розповіли, що виділені кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7, фінансування якого надається на 30 років. Йдеться про загальний обсяг 50 мільярдів доларів.

"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів", – додали у Мінфіні.

Гроші спрямують на закупівлі оборонних матеріалів.

Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді,

– наголосив Міністр фінансів України.

До слова, у межах ERA Україні уже передали 1 мільярд доларів від США та 3 мільярди євро від ЄС.