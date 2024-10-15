Україна не залишиться без імпорту електроенергії з ЄС

15 жовтня 2024, 15:50
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Energy Community

Українців заспокоїли: сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора не завадить імпорту електроенергії з ЄС взимку. А їх основним завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України.

Забезпечення надійного енергопостачання

Зазначається, що деякі твердження про те, що процес сертифікації "Укренерго" може вплинути на можливість України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є хибними, повідомляє Energy Community.

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Імпорт енергії для України є важливим для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодний сезон, коли доступ до електроенергії є життєво необхідним для основних послуг та добробуту населення,
– йдеться у повідомленні.

Внутрішній лист Секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований НКРЕКП, був використаний для поширення неправдивої інформації, зазначили в Співтоваристві. А основним завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, які включають збільшення імпорту електроенергії та ремонт інфраструктури.

Для чого потрібна сертифікація "Укренерго"

Сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі, що розпочалася ще до війни, триває з метою приведення управлінських стандартів підприємства у відповідність до норм Європейського Союзу.