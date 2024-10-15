Україна не залишиться без імпорту електроенергії з ЄС
Джерело:Energy Community
Українців заспокоїли: сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора не завадить імпорту електроенергії з ЄС взимку. А їх основним завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України.
Забезпечення надійного енергопостачання
Зазначається, що деякі твердження про те, що процес сертифікації "Укренерго" може вплинути на можливість України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є хибними, повідомляє Energy Community.
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Імпорт енергії для України є важливим для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодний сезон, коли доступ до електроенергії є життєво необхідним для основних послуг та добробуту населення,
– йдеться у повідомленні.
Внутрішній лист Секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований НКРЕКП, був використаний для поширення неправдивої інформації, зазначили в Співтоваристві. А основним завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, які включають збільшення імпорту електроенергії та ремонт інфраструктури.