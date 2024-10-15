Забезпечення надійного енергопостачання

Зазначається, що деякі твердження про те, що процес сертифікації "Укренерго" може вплинути на можливість України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є хибними, повідомляє Energy Community.

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Імпорт енергії для України є важливим для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодний сезон, коли доступ до електроенергії є життєво необхідним для основних послуг та добробуту населення,

– йдеться у повідомленні.

Внутрішній лист Секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований НКРЕКП, був використаний для поширення неправдивої інформації, зазначили в Співтоваристві. А основним завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, які включають збільшення імпорту електроенергії та ремонт інфраструктури.