Обеспечение надежного энергоснабжения

Отмечается, что некоторые утверждения о том, что процесс сертификации "Укрэнерго" может повлиять на возможность Украины импортировать электроэнергию из ЕС зимой, являются ложными, сообщает Energy Community.

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Импорт энергии для Украины является важным для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодный сезон, когда доступ к электроэнергии является жизненно необходимым для основных услуг и благосостояния населения,

– говорится в сообщении.

Внутреннее письмо Секретариата Энергетического сообщества, адресован НКРЕКП, был использован для распространения ложной информации, отметили в Сообществе. А основной задачей остается поддержка энергетической устойчивости Украины через практические меры, которые включают увеличение импорта электроэнергии и ремонт инфраструктуры.