Нужна ли "Укрэнерго" повторная сертификация

Это будет означать временное прекращение возможности импорта электроэнергии до момента завершения повторной сертификации, говорится в материале издания "РБК-Украина".

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Секретариат Энергетического сообщества определил четыре ключевых условия, которые Украина должна выполнить для избежания пересертификации "Укрэнерго". Основными требованиями являются:

Назначение полного состава Наблюдательного совета "Укрэнерго". На сегодня в состав совета входят только четыре человека, из которых трое являются представителями государства и один - независимым членом. Вакансия второго независимого члена остается незаполненной с апреля 2022 года, а двое других независимых членов ушли в отставку в сентябре 2024 года. Правительство должно завершить назначение до 9 декабря. Пересмотр устава компании. Необходимо усилить роль Наблюдательного совета в принятии решений "Укрэнерго", чтобы обеспечить ее независимость и эффективность. Создание отдельного структурного подразделения для координации операторов топливно-энергетического комплекса, которое будет под прямым подчинением назначенного заместителя министра энергетики. Это подразделение будет отвечать за управление корпоративными правами государства в "Укрэнерго". Пока не известно, создано ли это подразделение и кто является его руководителем. Обеспечение полной независимости "Укрэнерго" от вмешательства министерства и министра энергетики.

Секретариат Энергетического сообщества обратился к НКРЭКУ с просьбой оценить соответствие компании требованиям по анбандлингу (процесс отделения операторов системы передачи от производителей и поставщиков энергии).

Важно! Если до 9 декабря 2024 года не будут достигнуты указанные критерии, регулятору может быть рекомендовано снова открыть процедуру сертификации, что ставит под угрозу импорт электроэнергии из ЕС.