Где будут включать отопление

ДТЭК сообщает о подготовке к новому отопительному сезону. По словам представителей компании были проведены все плановые проверки, а вот ремонт оборудования продолжается до сих пор.

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Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру, повреждена значительная часть энергосистемы. Несмотря на все трудности, энергетики смогли обеспечить начало отопительного сезона для украинцев вовремя.

Заметьте! Обычно, в первую очередь отопление подается в больницы, школы, детские сады и другие социально важные учреждения.

В каких городах начнется отопительный сезон:

в Киеве отопительный сезон должен начаться 15 октября, рассказал мэр столицы Виталий Кличко;

отопительный сезон должен начаться 15 октября, рассказал мэр столицы Виталий Кличко; в Чернигове – 15 октября, сообщил чиновник Александр Ломако;

– 15 октября, сообщил чиновник Александр Ломако; в Житомире городской совет утвердил начало отопительного сезона 16 октября.

Обратите внимание! Отопительный сезон в других городах начнется, если среднесуточная температура на улице в течение трех суток будет + 8°C и ниже.