Чи потрібна "Укренерго" повторна сертифікація

Це означатиме тимчасове припинення можливості імпорту електроенергії до моменту завершення повторної сертифікації, йдеться у матеріалі видання "РБК-Україна".

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Секретаріат Енергетичного співтовариства визначив чотири ключові умови, які Україна повинна виконати для уникнення пересертифікації "Укренерго". Основними вимогами є:

Призначення повного складу Наглядової ради "Укренерго". На сьогодні до складу ради входять лише чотири особи, з яких троє є представниками держави та один — незалежним членом. Вакансія другого незалежного члена залишається незаповненою з квітня 2022 року, а двоє інших незалежних членів пішли у відставку у вересні 2024 року. Уряд має завершити призначення до 9 грудня. Перегляд статуту компанії. Необхідно підсилити роль Наглядової ради у прийнятті рішень "Укренерго", щоб забезпечити її незалежність та ефективність. Створення окремого структурного підрозділу для координації операторів паливно-енергетичного комплексу, який буде під прямим підпорядкуванням призначеного заступника міністра енергетики. Цей підрозділ відповідатиме за управління корпоративними правами держави в "Укренерго". Поки не відомо, чи створений цей підрозділ і хто є його керівником. Забезпечення повної незалежності "Укренерго" від втручання міністерства та міністра енергетики.

Секретаріат Енергетичного співтовариства звернувся до НКРЕКП з проханням оцінити відповідність компанії вимогам щодо анбандлінгу (процес відокремлення операторів системи передачі від виробників та постачальників енергії).

Важливо! Якщо до 9 грудня 2024 року не будуть досягнуті зазначені критерії, регулятору може бути рекомендовано знову відкрити процедуру сертифікації, що ставить під загрозу імпорт електроенергії з ЄС.