Україна отримає від США ще 5 мільярдів доларів бюджетної підтримки

Сполучені Штати продовжують надавати українському Уряду підтримку через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів стануть доступними вже у вересні.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що підтримка України – це інвестиція в "нашу власну безпеку та наше власне процвітання та світ, у якому ми та наші діти хочемо жити".

До речі Світовий банк, МВФ і G7 погодили виділення 115 мільярдів доларів на підтримку України на 4 роки

Що відомо про додаткову допомогу від США

Штати вже надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні.

Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії,

– наголосили в Держдепі США.

Водночас зазначили, що обсяг фінансування, необхідний для реконструкції, може бути досягнутий лише за умови тісної співпраці з приватним сектором для стимулювання інвестицій. Заступник держсекретаря Хосе Фернандес наголосив: "Потреба в сміливих та оригінальних ідеях приватного сектору буде як ніколи важливою в Україні".

Також у США переконані, що успіх нашої держави має бути підкріплений необхідними реформами. Зокрема, спрямованими на належне врядування, верховенство права та зусилля з боротьби з корупцією. Мовляв, вони сприятимуть можливому вступу України до ЄС та покращать інвестиційний клімат держави.

Які ще країни нададуть додаткову підтримку

Прем'єр Денис Шмигаль за підсумками Spring Meetings у Вашингтоні заявив, що Україна отримає додаткову підтримку від Франції, Німеччини та Великобританії на суму понад 5 мільярдів доларів США.

Також він розповів, що Швейцарія надасть 1,8 мільярда франків упродовж наступних шести років.

Данія створює спеціальний фонд та планує заповнити його на 1 мільярда євро.

Крім того, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Все це допоможе перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки,

– підкреслив прем'єр.