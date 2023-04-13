Про виділення коштів повідомив президент Світового банку Девід Малпасс на Третьому круглому столі на рівні міністрів підтримки України. На заході також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а президент Володимир Зеленський доєднався онлайн.

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Першочергові потреби України для відбудови

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, аби українці, які вимушено виїхали з України, повернулися додому й країна-агресор зазнала поразки на всіх фронтах, нашій державі потрібне погодження програми підтримки для покриття першочергових проєктів швидкого відновлення з боку Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Також глава держави наголосив на необхідності роботи над механізмами конфіскації заморожених російських активів на користь України, що покриє частину потреб на відбудову й боротьбу з наслідками агресії Росії проти нашої держави. Крім того, за словами президента, такий крок буде миротворчим, адже потенційні агресори побачать, як дорого обходиться агресія проти інших країн.

На війні не буває другорядних фронтів. Усі потребують уваги та міцності. Фінансовий фронт – особливо. Ми робимо свою частину роботи, і я вдячний усім, хто допомагає. Але фундаментальні рішення залежать від вас. Вірю, що вони будуть ухвалені,

– підкреслив Зеленський.

Україні нададуть 115 мільярдів доларів у довгостроковій перспективі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що партнери нададуть нам сумарно 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки, що не тільки забезпечить нашу фінансову стабільність, але й дасть потужний сигнал Росії – партнери готові підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Глава уряду додав, що тільки цього року на реалізацію проєктів швидкої відбудови нам потрібно 14 мільярдів доларів.

Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно 14 мільярдів доларів. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення,

– відзначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам за підтримку й сприяння у відновленні нашої держави.

Як згодом уточнила директорка МВФ Крісталіна Георгієва, 115 мільярдів партнери виділяють у перспективі підтримки України протягом 4 років. Зокрема 15,5 мільярда виділив саме Міжнародний валютний фонд.

Я пам’ятаю, коли почалася війна (повномасштабна – 24 Канал), Україні було важко отримати фінансування на наступні пару тижнів. Зараз у нас механізм на 4 роки. По-друге, це дуже масштабна програма щодо того, як країна може побудувати фундамент для майбутнього, підтримуючи економічну та фінансову стабільність, важливі реформи для сприяння зростанню, просування вступу до Європейського Союзу. По-третє, це забезпечує основу для приватних інвестицій. По-четверте, ми дуже раді працювати з банком, тому що ми зробили макростабільність, ми можемо знайти простір для фінансування реконструкції, і це те, про що сьогоднішня зустріч,

– наголосила Георгієва.

Гранти, гарантії та паралельне фінансування: як Україна отримає кошти від Світового банку

Президент Світового банку Девід Малпасс відзначив, що цього року Україна зіштовхнеться з додатковим дефіцитом фінансування в розмірі 11 мільярдів доларів для критичних економічних і капітальних витрат. Тому партнери надають нам таку велику підтримку.

Сьогодні Світовий банк мобілізував понад 23 мільярди доларів для України як екстрене фінансування, з яких 20 мільярдів було роззосереджено. Це включає гранти, гарантії та пов’язане паралельне фінансування від Сполучених Штатів, Великобританії, європейських країн і Японії,

– зазначив Малпасс.

Частину суми виділять через трастовий фонд відновлення України, створений Світовим банком для мобілізації додаткових ресурсів на підтримку нашої країни. Виділення цих котів матиме надійний механізм нагляду, щоб партнери були впевнені, що кошти спрямовують за призначенням.

Також Малпасс відзначив, що через Міжнародну фінансову корпорацію приватний сектор роззосередив близько 150 мільйонів доларів у бізнес України за підтримки партнерів-донорів у всій Європі. Однак Світовий банк бажає збільшити цю підтримку до 2 мільярдів.

Окремо президент Світового банку зазначив, що Багатостороння агенція з гарантій інвестицій з початку повномасштабного вторгнення виділила Україні 116 мільйонів доларів як гарантії страхування.

Наші інвестиції супроводжуватимуться порадами, політикою та реформами, а також структуруванням життєздатних проєктів, які можуть мобілізувати приватний капітал, щоб допомогти Україні на шляху до сталого майбутнього,

– підсумував Малпасс.

Варто відзначити, що напередодні Денис Шмигаль повідомив про те, що Світовий банк також надасть Україні 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики, яка суттєво постраждала після серії масованих ракетних ударів від жовтня минулого року.