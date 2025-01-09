Законопроєкт про заборону транзиту російської нафти: в Угорщині відреагували на ініціативу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто попередив Україну щодо закриття постачання нафти. Йдеться про ту саму нафту, яку Будапешт імпортує з Росії.

Реакція Угорщини

Так міністр заявив, що МЗС України досить агресивно відреагувало на новину про зростання цін на природний газ внаслідок припинення транзиту українського газу, пише 24 канал з посиланням на його допис.

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Петер Сійярто додав, що на сайті українського парламенту зареєстровано законопроєкт, який спрямований на закриття перевезення природного газу та нафти з Росії під час воєнного стану. Сійярто зазначив, що у зв'язку з цим треба "з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є права та обов'язки".

Він пояснив, що реальність полягає у тому, що в державах-членах ЄС приймають одноголосно рішення про набір нових членів. Тобто необхідно, аби кожна держава-член проголосувала "за".

Права: суверенне право кожної країни вирішувати, звідки і на якому шляху вона везе енергоносії, необхідні для своєї роботи. Ніхто не може сказати про це зовні. Ніхто не має права примушувати інші країни дорожчі, небезпечні закупівлі енергії,

– написав політик.

Водночас він повідомив, що до обов'язків належить те, що країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС і навіть хоче стати його членом, має сприяти енергетичній безпеці Євросоюзу, надаючи транспортні шляхи.

Зауважте! Саме тому, згідно зі слів представника Угорщини, закриття маршрутів транспорту природного газу та нафти є неприпустимим і суперечить очікуванням інтеграції ЄС.