Фіскальні реформи: Україна почала обговорення з МВФ

Зовсім нещодавно стало відомо, що керівництво Міністерства фінансів України, а також Національний банк разом із місією Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах 5 перегляду програми EFF.

Про що домовлятимуться з МВФ

Ключовими темами в обговоренні є виконання заходів, які визначені за Програмою до наступного перегляду. Йдеться, зокрема, про впровадження фіскальних структурних реформ.

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Загалом місія Міжнародного валютного фонду триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

Цікаво! Учасники обговорення розглянуть питання й щодо відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ уряду України.

За даними Мінфіну України, станом на вересень, Україна в межах дії Програми виконала 23 структурні маяки із 37, які були передбачені Меморандумом з МВФ. Водночас з них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.

Від початку повномасштабного вторгнення МВФ спрямував Україні 10,2 мільярда доларів бюджетної допомоги, що є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США,

– розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як додав Марченко, допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України.