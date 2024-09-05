О чем будут договариваться с МВФ

Ключевыми темами в обсуждении является выполнение мероприятий, которые определены по Программе к следующему пересмотру. Речь идет, частности, о внедрении фискальных структурных реформ.

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В целом миссия Международного валютного фонда продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

Интересно! Участники обсуждения рассмотрят вопрос и по восстановлению долговой устойчивости и приоритеты реформ правительства Украины.

По данным Минфина Украины, по состоянию на сентябрь, Украина в рамках действия Программы выполнила 23 структурные маяки из 37, которые были предусмотрены Меморандумом с МВФ. В то же время из них 14 маяков касались фискального сектора.

С начала полномасштабного вторжения МВФ направил Украине 10,2 миллиарда долларов бюджетной помощи, что является третьим по объему источником внешнего финансирования после ЕС и США,

– рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как добавил Марченко, помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные потребности Украины.