"Транзиту газу з Росією не буде": економіст пояснив, що стоїть за заявою українського прем'єра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати угоду про транзит газу з Росією, коли вона закінчиться. Наша держава не буде підписувати транзитний контракт з "Газпромом".

Словаччина та Угорщина уклали угоди із компанією Азербайджану SOCAR, яка офіційно продаватиме їм газ. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що газ, який буде йти по українській трубі, формально буде вважатися газом Азербайджану.

До теми Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією, – Шмигаль

"А як цей азербайджанський газ потрапить в українську трубу, яка йде з території Росії? Методом віртуального заміщення. Тобто якийсь газ віртуально росіяни передадуть Азербайджану на кордоні Росія – Азербайджан, а якийсь газ віртуально азербайджанці передадуть росіянам", – сказав він.

"Формально усе буде красиво"

Олег Пендзин зазначив, що цей газ все одно не стане більш азербайджанським чи угорським. Угорщина буде переймати так званий азербайджанський газ на російській території. Угоду про транзит Україна буде ухвалювати не з "Газпромом", а з якоюсь угорською чи словацькою компанією.

Формально усе буде красиво. Україна не має жодних відносин з "Газпромом". У реальності – та ж труба, той же газ, ті ж споживачі. Формально контракт продовжується у словаків та угорців з росіянами. Але цей контракт замінений на віртуальне заміщення газу азербайджанським. Цей контракт переданий SOCAR,

– підкреслив він.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що у жодному з 14 пакетів санкцій проти Росії немає нічого про природний газ, він не підсанкційний. Під санкціями перебуває лише перепродаж російського газу третім країнам.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо Денис Шмигаль повідомив, що Україна не збирається продовжувати угоду про транзит газу з Росією. Він зауважив, що відомо про суттєву залежність деяких країн, зокрема, Словаччини, від цього ресурсу. Проте очікується, що поставки поступово диверсифікуються.