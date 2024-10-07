Мета України – накласти санкції на Росію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати угоду щодо транзиту з Росією, коли вона закінчиться. Це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з Росією.

Як він зазначив, відомо про суттєву залежність деяких країн, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Проте очікується, що поставки поступово диверсифікуються. Водночас Україна продовжує виконувати свої зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.