"Транзита газа с Россией не будет": экономист объяснил, что стоит за заявлением украинского премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией, когда оно закончится. Наше государство не будет подписывать транзитный контракт с "Газпромом".

Словакия и Венгрия заключили соглашения с компанией Азербайджана SOCAR, которая официально будет продавать им газ. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что газ, который будет идти по украинской трубе, формально будет считаться газом Азербайджана.

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"А как этот азербайджанский газ попадет в украинскую трубу, которая идет с территории России? Методом виртуального замещения. То есть какой-то газ виртуально россияне передадут Азербайджану на границе Россия – Азербайджан, а какой-то газ виртуально азербайджанцы передадут россиянам", – сказал он.

"Формально все будет красиво"

Олег Пендзин отметил, что этот газ все равно не станет более азербайджанским или венгерским. Венгрия будет перенимать так называемый азербайджанский газ на российской территории. Соглашение о транзите Украина будет принимать не с "Газпромом", а с какой-то венгерской или словацкой компанией.

Формально все будет красиво. Украина не имеет никаких отношений с "Газпромом". В реальности – та же труба, тот же газ, те же потребители. Формально контракт продолжается у словаков и венгров с россиянами. Но этот контракт заменен на виртуальное замещение газа азербайджанским. Этот контракт передан SOCAR,

– подчеркнул он.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что ни в одном из 14 пакетов санкций против России нет ничего о природном газе, он не подсанкционный. Под санкциями находится только перепродажа российского газа третьим странам.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не собирается продлевать соглашение о транзите газа с Россией. Он отметил, что известно о существенной зависимости некоторых стран, в частности, Словакии, от этого ресурса. Однако ожидается, что поставки постепенно диверсифицируются.