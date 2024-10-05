Словацкого главу правительства цитирует Aktuality. Политик убежден в том, что от такого решения выиграет как Словакия, так и Украина.

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Фицо планирует договариваться о транзите российского газа

Как рассказал Фицо, он не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года. По его словам, на межправительственной встрече 7 октября он будет убеждать Киев сохранить транзит.

Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать,

– сказал он.

Премьер Словакии, известный своими противоречивыми взглядами относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, также заявил, что его страна поддерживает евроинтеграцию нашего государства. Поэтому он рассчитывает на дружественные шаги со стороны Украины.

"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", – считает словацкий чиновник. Интересно, что комментируя вопрос о "сохранении транзита", он избегает упоминания о том, что речь идет о российском газе.

Кстати, в Bloomberg считают, что прекращение соглашения о транзите газа между Россией и Украиной с 31 декабря существенно не повлияет на европейский рынок. По словам руководителя немецкой энергетической компании Uniper SE, газовый рынок Европы стал более устойчивым.