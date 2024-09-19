Европейский рынок стал более независимым

Хотя некоторые страны, как Австрия и Словакия, еще зависят от поставок с Востока, влияние на европейский газовый рынок будет минимальным, сообщает Bloomberg.

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Майкл Льюис подчеркнул, что рынок уже учел это в ценах, и в целом Европа хорошо подготовлена к зиме, потому что накопила значительные запасы газа.

Кроме того, Европа получает стабильные поставки газа из Норвегии и увеличила импорт сжиженного природного газа из таких поставщиков, как США, чтобы компенсировать сокращение объемов газа из России.

Кстати! Uniper и Германия больше не покупают газ у российского монополиста "Газпром". Uniper была национализирована во время энергетического кризиса 2022 года в рамках одного из крупнейших корпоративных спасений в истории Германии.

После вторжения России в Украину и сокращения поставок газа в Европу, компания, которая ранее была одним из ключевых клиентов "Газпрома", вынуждена была тратить сотни миллионов евро ежедневно на альтернативные поставки, и сделать это могла только благодаря поддержке государства.

Интересно! В июне Uniper получила более 13 миллиардов евро возмещения по решению международного арбитража из-за невыполнения поставок газа "Газпромом" с середины 2022 года.