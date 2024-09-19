Європейський ринок став більш незалежним

Хоча деякі країни, як Австрія та Словаччина, ще залежать від постачання зі Сходу, вплив на європейський газовий ринок буде мінімальним, повідомляє Bloomberg.

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Майкл Льюїс підкреслив, що ринок уже врахував це у цінах, і загалом Європа добре підготовлена до зими, бо накопичила значні запаси газу.

Крім того, Європа отримує стабільні поставки газу з Норвегії та збільшила імпорт зрідженого природного газу з таких постачальників, як США, щоб компенсувати скорочення обсягів газу з Росії.

До речі! Uniper та Німеччина більше не купують газ у російського монополіста "Газпром". Uniper була націоналізована під час енергетичної кризи 2022 року в рамках одного з найбільших корпоративних порятунків в історії Німеччини.

Після вторгнення Росії в Україну та скорочення постачань газу до Європи, компанія, яка раніше була одним з ключових клієнтів "Газпрому", змушена була витрачати сотні мільйонів євро щодня на альтернативні постачання, і зробити це могла лише завдяки підтримці держави.

Цікаво! У червні Uniper отримала понад 13 мільярдів євро відшкодування за рішенням міжнародного арбітражу через невиконання постачань газу "Газпромом" з середини 2022 року.