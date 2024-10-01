Вперше з початку війни: Україна не отримала грошей від міжнародних партнерів у вересні
1 жовтня 2024, 12:20Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
У вересні, вперше за весь з початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна не отримала міжнародної допомоги. Попри це, підтримка від іноземних партнерів залишається одним із ключових факторів у боротьбі з агресором.
Чи очікувати на транш від партнерів у жовтні
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що надходження до державного бюджету тимчасово уповільнилися через паузу в міжнародній допомозі. За його словами, ця затримка є тимчасовою, тому вже у жовтні очікуються нові транші.
Читайте також: У новий місяць з новим курсом: скільки коштує польський злотий у жовтні
Зовнішня допомога за вересень…. Ну її не було. Тобто нуль. Вперше за початок війни. Окей, було трохи від Банку Розвитку Ради Європи, але це на два цільових проекти: HOME: 70 мільйонів євро, HEAL: 10 мільйонів євро
За інформацією, загальні надходження до державного бюджету за вересень склали 191 мільярд гривень:
- Митниця забезпечила 52,3 мільярда гривень, але не виконала планові показники, недоотримавши 7,9 мільярда гривень, що становить мінус 13,1%.
- Водночас податкова служба перевиконала план, зібравши 66,3 мільярда гривень, що на 2,7 мільярда (4,3%) більше, ніж було заплановано.
- Крім того, від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло ще 72,3 мільярда гривень.