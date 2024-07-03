Україна отримала транш від МВФ: на що підуть кошти

Україна отримала частину коштів, передбачених програмою EFF обсягом у 16 мільярдів доларів. Для їх отримання Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми.

На що підуть отримані кошти

Як повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, Україна отримала 2,2 мільярда доларів від МВФ. Ця перерахована сума повинна допомогти Уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету. А саме: соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

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Також зазначається, що попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими.

Якими були вимоги МВФ

! Денис Шмигаль зазначив про підготовку до п'ятого перегляду програми з МВФ восени.

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв, що Україна успішно виконала всі вимоги до четвертого перегляду програми. Зокрема, були реалізовані структурні орієнтири та кількісні показники ефективності.

За його словами, отримані кошти були спрямовані на фінансування бюджетних потреб. Одночасно НБУ вдалося поповнити золото-валютні резерви, а бюджет отримав необхідні ресурси для покриття дефіциту.