Помʼякшення валютних обмежень

Як повідомляється, Україна нещодавно послабила валютні обмеження та дозволила репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик.

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Зазначається, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного клімату та стимулювання залучення капіталу в Україну, з урахуванням оцінок макроекономічних умов та перспектив.

Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики в рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, в тому числі за допомогою даних на рівні банків,

– йдеться в повідомлені.

Для великого бізнесу також є надзвичайно важливим питання розширення встановлених лімітів та умов виплати дивідендів і відсотків за "старими" заборгованостями в рамках подальшої валютної лібералізації.

Цікаво! Раніше в Європейській бізнес асоціації (ЄБА) зазначили, що послаблення валютних обмежень Національним банком України є позитивним кроком для залучення майбутніх інвестицій в Україну.