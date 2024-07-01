Смягчение валютных ограничений

Как сообщается, Украина недавно ослабила валютные ограничения и разрешила репатриацию дивидендов и погашение внешних займов.

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Отмечается, что эти реформы направлены на улучшение инвестиционного климата и стимулирование привлечения капитала в Украину, с учетом оценок макроэкономических условий и перспектив.

Мы и в дальнейшем будем бдительными, продолжая выполнение дорожной карты либерализации валютной политики в рамках нашей Стратегии для сохранения макроэкономической стабильности. Чтобы обеспечить эффективность наших усилий по либерализации, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе с помощью данных на уровне банков,

– говорится в сообщении.

Для крупного бизнеса также является чрезвычайно важным вопрос расширения установленных лимитов и условий выплаты дивидендов и процентов по "старым" задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.

Интересно! Ранее в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) отметили, что ослабление валютных ограничений Национальным банком Украины является положительным шагом для привлечения будущих инвестиций в Украину.